il nuovo papa resta sui social x e instagram gli account attivi

Papa Leone XIV continua la tradizione dei suoi predecessori, mantenendo attivi gli account ufficiali su X e Instagram. Con l'eredità di @Pontifex, già utilizzato da Papa Francesco e Benedetto XVI, il nuovo papa si impegna a comunicare in nove lingue, raggiungendo un pubblico globale e moderno nel suo messaggio di fede e speranza.

AGI - Papa Leone XIV ha scelto di mantenere attiva la presenza sui social media attraverso gli account ufficiali Papali su X e Instagram. Da oggi eredita su X gli account @Pontifex che erano già stati utilizzati da Papa Francesco e prima ancora da Papa Benedetto XVI e che, pubblicando in nove lingue (inglese, spagnolo, portoghese, italiano, francese, tedesco, polacco, arabo e latino), raggiungono complessivamente 52 milioni di follower. I contenuti pubblicati da Papa Francesco verranno prossimamente archiviati su una apposita sezione del sito web istituzionale della Santa Sede Vatican.va. Su Instagram l'account si chiama @Pontifex - Pope Leo XIV, unico account ufficiale del Santo Padre sulla piattaforma, in continuità con l'account di Papa Francesco @Franciscus. Archiviazione dei contenuti di Papa Francesco I contenuti pubblicati sull'account @Franciscus, rimarranno accessibili come archivio commemorativo "Ad Memoriam". 🔗Leggi su Agi.it