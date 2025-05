il nuovo libro di fabrizio bartelloni al salone di torino

Il Salone del Libro di Torino ospiterà la presentazione del nuovo libro di Fabrizio Bartelloni, un autore pisano che intreccia in modo unico musica e giustizia. L'anteprima di "Al vostro posto non ci so stare – dei del" si terrà venerdì 16 maggio alle 13:45 nella Sala Lisbona, promettendo di affascinare i lettori con la sua innovativa narrazione.

Pisa, 13 maggio 2025 - Alla kermesse del Salone del libro di Torino c'è anche uno scrittore pisano che unisce musica e aule di giustizia. Sarà presentato in anteprima venerdì 16 maggio al Salone Internazionale del libro di Torino (ore 13-.45 – Sala Lisbona) “Al vostro posto non ci so stare – dei delitti e delle pene secondo Fabrizio De André”, il nuovolibro di FabrizioBartelloni, avvocato, magistrato onorario, scrittore e animatore di molti eventi culturali dedicati alla canzone d’autore italiana sul territorio pisano. Il volume, edito da Pacini, è un saggio che analizza, scandaglia e segue gli itinerari percorsi da Fabrizio De André nell’affrontare i temi della legge, della giustizia e della pena. Attraverso un accurato lavoro di ricerca e approfondimento sul suo canzoniere, ma anche ripercorrendone la vita e le molte occasioni - dalla drammatica vicenda del rapimento all’incontro ‘segreto’ con i detenuti del carcere di Is Arenas - in cui ha dimostrato come non ci fossero gradi di separazione tra il modo in cui viveva e ciò che affidava alle sue canzoni, l’autore, giurista ma anche cultore e appassionato della canzone d’autore italiana, restituisce così al lettore, oltre alla poesia delle liriche deandreiane, anche l’acutezza e la lucidità con cui il menestrello ligure ha saputo indagare e decifrare la complessa dialettica tra l’essere umano e la giustizia penale assai meglio di molti «uomini e donne di tribunale». 🔗Leggi su Lanazione.it