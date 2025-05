Il nuovo data center nel sud-est Milano

Regione Lombardia ha dato il via libera al completamento di un nuovo data center a Melegnano, nell'hinterland sud-est di Milano. L'approvazione, avvenuta martedì su proposta dell'assessore all'ambiente Giorgio Maione, rappresenta un passo significativo per l'innovazione tecnologica nella regione, puntando a sostenere la crescita digitale e l'occupazione nel settore.

