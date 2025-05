Il nostro corpo emette un bagliore visibile che si spegne quando moriamo | cos’è l’UPE

Il nostro corpo emette un debole bagliore, un fenomeno noto come emissione di fotoni ultradeboli (UPE), che si spegne al momento della morte. Un recente studio canadese ha rivelato l'importanza di questa luce biologica, suggerendo potenziali applicazioni significative nella diagnostica medica. Scopriamo insieme il mistero di questa affascinante emissione e il suo significato.

Un team di ricerca canadese ha dimostrato che gli esseri viventi emettono una debole luce mentre sono in vita, che tuttavia si attenua fino a spegnersi dopo la morte. Cos'è l'emissione di fotoni ultradeboli biologici (UPE) e perché può essere preziosa nella diagnostica. 🔗Leggi su Fanpage.it

