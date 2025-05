Il nodo Mes e il pressing su Giorgetti dall’Europa | Salvini | Non lo ratificheremo mai Pd | Noi gli zimbelli d’Europa

Il dibattito sul Mes riemerge prepotentemente, con l'Europa che esercita pressioni sul governo italiano e sul ministro Giorgetti. Salvini chiarisce la posizione della Lega: "Non lo ratificheremo mai". Con il PD che accusa, assistiamo a uno scontro che mette in evidenza le divisioni interne e il ruolo dell'Italia nel contesto europeo.

Il nodo del Mes torna al centro del dibattito politico. Dopo mesi di silenzio, il Meccanismo europeo di stabilità riemerge come tema caldo, anche alla luce delle nuove pressioni arrivate dall’Europa sul governo italiano, e sul ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Ma a frenare è ancora una volta Matteo Salvini, che ribadisce la linea dura della Lega: «Mes? No, grazie! Il Parlamento, anche grazie alla posizione ferma della Lega, che ha sempre combattuto il Mes sin dai tempi di Monti, ha già respinto il tentativo dell’Ue di metterci questo cappio al collo. Dalla sua trasformazione in “salva-banche” non avremmo alcun vantaggio, perché le nostre banche godono di ottima salute».«Liquidate la quota italiana»La posizione del leader del Carroccio resta dunque netta, e contribuisce a mantenere lo stallo in Europa. 🔗Leggi su Open.online

Altre fonti ne stanno dando notizia

Mes, pressing su Giorgetti - L'Eurogruppo ieri ha messo ancora una volta il ministro Giancarlo Giorgetti (in foto) sotto pressione per la mancata ratifica della riforma del Mes, un tema che ormai da anni divide l'Italia e le isti ... 🔗msn.com

Dombrovskis in pressing: "Italia ratifichi il Mes". Ma Giorgetti avverte: "Parlamento è sovrano" - Il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe: "Giorgetti ci ha ricordato le difficoltà, ma i rischi che abbiamo delineato sono reali". Il ministro italiano ha evidenziato che "in Parlamento non ci so ... 🔗msn.com

Perché in Italia si torna a parlare di Mes - Il Meccanismo europeo di stabilità, il famigerato Mes, torna a far tremare i tavoli dell’Eurogruppo. A Bruxelles i ministri delle Finanze dei Paesi della zona euro hanno fatto quadrato chiedendo con f ... 🔗policymakermag.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

OPPO: novit? dall?INNO DAY 2020

OPPO presenta tre nuovi concept durante il suo evento INNO DAY 2020 insieme alla sua idea di un futuro integratoOggi a Shenzhen si ? tenuto OPPO INNO DAY 2020 il cui tema quest?anno era ?Leap into the Future?.