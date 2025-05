Il no al maxi-Collestrada | Ultimatum inaccettabile Progetto troppo rischioso

La sindaca Vittoria Ferdinandi si oppone fermamente all'espansione del Centro Commerciale di Collestrada, definendo inaccettabile l'ultimatum giunto da Eurocommercial. "Nessun aut-aut: per noi vengono prima gli interessi dei cittadini e delle cittadine", afferma, sottolineando i rischi legati al progetto e la necessità di tutelare le esigenze della comunità.

"Nessun aut-aut: per noi vengono prima gli interessi dei cittadini e delle cittadine". La sindaca Vittoria Ferdinandi, rompe gli indugi e spiega i motivi per i quali – al momento – è stata bocciato il progeto di espansione del Centro Commerciale di Collestrada proposto da Eurocommercial. In una nota arrivata dopo tre giorni dalla riunione a Palazzo dei Priori – e quindi ben ponderata – la sindaca spiega che "come amministrazione comunale ci sentiamo di difendere prima di tutto la città. Ad oggi non ci sono state fornite le garanzie sufficienti ad assicurare che venga ottemperato il necessario bilanciamento tra i legittimi interessi privati e la creazione di valore che afferisce alla sfera dell’interesse pubblico generale""Sono circa 20 anni che vari progetti legati a quel compendio commerciale e alla sua potenziale area di espansione – afferma Ferdinandi –, sono passati sulle scrivanie di varie amministrazioni comunali. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il no al maxi-Collestrada: "Ultimatum inaccettabile. Progetto troppo rischioso"

