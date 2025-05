Il Napoli ha investito molto meno dell’Inter e la squadra di Inzaghi deve essere meno italiana | è polemica per le frasi di Sacchi

Nel dibattito calcistico accende polemiche l'intervista di Arrigo Sacchi, che evidenzia il divario di investimenti tra Napoli e Inter. Secondo l'ex ct, una vittoria del Napoli sarebbe un vero miracolo sportivo, mentre l'Inter dovrebbe rivedere il proprio approccio, diventando "meno italiana" nelle competizioni europee. Una posizione che solleva interrogativi e reazioni nel panorama calcistico.

“Il Napoli, se vincesse, sarebbe un miracolo sportivo: ha investitomoltomeno rispetto all’Inter“. E ancora: “L’Inter, a mio avviso, deveessere un po’ meno ‘italiana’ rispetto alle ultime uscite di Champions”. Sono frasi che fanno discutere quelle pronunciate da Arrigo Sacchi in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport in cui ha espresso la sua opinione sulla lotta Scudetto tra la squadra di Antonio Conte e i nerazzurri, ora divisi da un solo punto a due giornate dal termine della Serie A. Le affermazioni sugli investimenti e sul gioco della squadra di Simone Inzaghi hanno scatenato grosse polemiche, soprattutto tra i tifosi dell’Inter.“Vive nel multiverso“, “Siamo su scherzi a parte“, “Ma qualcuno che educatamente gli spieghi che non è così?”, sono solo alcuni dei commenti apparsi sui social. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Il Napoli ha investito molto meno dell’Inter e la squadra di Inzaghi deve essere meno italiana”: è polemica per le frasi di Sacchi

