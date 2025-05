Il Napoli fa la conta degli infortuni | qualche speranza per riavere Buongiorno

Mancano due giornate al termine di quest’entusiasmante campionato che per il Napoli potrebbe concludersi con la vittoria del quarto scudetto. Antonio Conte dovrà gestire il punto di vantaggio sull’Inter nella trasferta di Parma e nell’ultima casalinga contro il Cagliari. Tuttavia, oltre a dover gestire la pressione del primato, c’è da fare i conti anche con .L'articolo Il Napoli fa la contadegliinfortuni: qualchesperanza per riavereBuongiorno 🔗Leggi su Dailynews24.it

