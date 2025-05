Il Napoli è un po’ stanco e quando sei stanco viene meno anche l’attenzione Arrigo Sacchi

Arrigo Sacchi non ha dubbi: il Napoli, attualmente affaticato, avrebbe bisogno di un vero "miracolo sportivo" per conquistare lo scudetto. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, l'ex ct azzurro analizza la situazione della squadra partenopea, sottolineando come la stanchezza possa compromettere l'attenzione e le performance. Se fosse Conte, quale approccio adotterebbe dopo il recente pareggio?

Lo scudetto del Napoli sarebbe un miracolo sportivo. Sono un po’ stanchi (ArrigoSacchi)Non ha dubbi ArrigoSacchi. Parla di miracolo sportivo in caso di scudetto del Napoli. Lo fa in un’intervista alla Gazzetta dello Sport.Se fosse nei panni di Antonio Conte, dopo il pareggio interno contro il Genoa, che cosa direbbe al gruppo?«Non caricherei di eccessive responsabilità l’ambiente. Direi ai ragazzi che, finora, sono stati fenomenali, perché questa è la realtà, mancano solo due passi e poi c’è il traguardo. C’è da sputare l’anima sul campo, e sono convinto che tutti lo faranno».Su quali punti di forza possono concentrarsi i due allenatori?«Il Napoli deve puntare sull’organizzazione, sul gruppo, sullo spirito di sacrificio e sul desiderio di compiere un’impresa che entrerebbe nei manuali di storia del calcio. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Napoli è un po’ stanco, e quando sei stanco viene meno anche l’attenzione (Arrigo Sacchi)

