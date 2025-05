il napoli di conte ricorda quello di bigon che vinse lo scudetto tra critiche feroci

Il Napoli di Antonio Conte evoca il leggendario team di Bigon, capace di conquistare lo scudetto nonostante le aspre critiche. La storica sfida contro il Genoa del 4 marzo 1990, con la magica sforbiciata di Zola, rappresenta un momento cruciale in quella stagione, portando gli azzurri a rimanere competitivi contro il Milan di Sacchi.

Il Napoli di Contericordaquello di Bigon che vinse lo scudetto tra criticheferociCi fu un altro Napoli-Genoa, quello del 4 marzo 1990. Zola con una sforbiciata segna il gol del 2-1 al 90° permettendo agli azzurri di Bigon orfani di Maradona in quella gara di restare in scia del Milan di Sacchi a 7 partite dalla fine. Ci fu una Contestazione al San Paolo, fischi invece di esultanze e la stessa scena avvenne giorni prima durante la sconfitta in semifinale di Coppa Italia contro i rossoneri.Quel Napolivinse lo scudetto tra mille polemiche e criticheferoci per tutta la stagione. Ed è molto simile ciò che sta accadendo al Napoli di Conte. Il pareggio contro il Genoa ha risvegliato quella “napulitaneria” che si sposta come le bandiere al vento: euforia e depressione, gioia e insulto prima della parola fine di una partita o di un campionato. 🔗Leggi su Ilnapolista.it