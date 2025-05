Il mondo del cinema fa un appello al ministro Giuli | Ascolti le nostre ragioni il sistema è in crisi

Il mondo del cinema si mobilita in un appello accorato al ministro Giuli, chiedendo di ascoltare le loro ragioni in un momento di crisi profonda. Le recenti polemiche sollevate dalle dichiarazioni di Elio Germano e Geppi Cucciari ai David di Donatello hanno riacceso il dibattito su una situazione che richiede attenzione e interventi decisivi.

Dopo le polemiche causate dalle dichiarazioni rilasciate da Elio Germano e Geppi Cucciari in occasione dei David di Donatello, il mondo del cinema ha lanciato un appello al ministroGiuli. A distanza di qualche giorno dalle polemiche causate dalle dichiarazioni di Elio Germano e da Geppi Cucciari dopo la conferenza stampa di Alessandro Giuli, avvenuta in occasione della presentazione dei candidati ai David di Donatello 2025, il mondo del cinema italiano ha voluto lanciare un appello al ministro della Cultura e ai Sottosegretari Lucia Borgonzoni e Gianmarco Mazzi. A sostenere i colleghi e a ribadire il momento di crisi del settore è una lunga lista di registi, attori, sceneggiatori e professionisti che hanno deciso di firmare una missiva in cui si espongono i problemi del settore.