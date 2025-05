“Il momento migliore per parlare con i miei figli adolescenti è in auto” | il racconto di una mamma

"Il momento migliore per parlare con i miei figli adolescenti è in auto" è il racconto di una mamma che ha scoperto come il viaggio in macchina possa diventare un'opportunità preziosa per instaurare un dialogo significativo. Scopri i suoi consigli per trasformare queste occasioni in conversazioni piacevoli e costruttive. Continua a leggere per saperne di più!

Per alcuni genitori l'unico momento adatto a dialogare con i propri figli è quello trascorso in auto con loro, una mamma ha dato qualche consiglio per rendere le conversazioni con i figli piacevoli. 🔗Leggi su Fanpage.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

La bimba si ? salvata : Spara alla moglie, i figli e il cane, poi si uccide

Drammatico risveglio a Carignano, comune in provincia di Torino: questa mattina, alle 5.30, all'interno di una casa privata, un uomo di 40 anni ha sparato contro la moglie, dei due bambini e il cane e subito dopo essersi sparato alla testa.