il mio frollino è un bimbo magico mamma giada con anna cherubini quando l amore vince la malattia

"Frollino, il mio bambino magico" di Giada Di Berardino e Anna Cherubini è un racconto commovente dove l'amore si contrappone alla malattia. Attraverso coraggio, tenerezza e speranza, le autrici intessono una narrazione profonda e autentica, capace di toccare il cuore e risvegliare le coscienze senza cadere nella retorica del dolore.

Coraggio, tenerezza, speranza. Tra le pagine di "Frollino, il mio bambino magico" (edito da Mondadori), c’è questo e molto di più. Una storia che tocca le corde del cuore, ma che cerca anche di smuovere coscienze senza scadere nella retorica del dolore. È scritto a quattro mani da Giada Di Berardino, Mamma di Roberto detto Frollino, e dalla scrittrice AnnaCherubini, sorella minore del cantante Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Una delle prime presentazioni ha trovato "casa" proprio a Cortona applaudita da un folto e appassionato pubblico.Roberto ha 4 anni ed è affetto sindrome di Cockayne, una malattia genetica rarissima che causa un invecchiamento precoce. In Italia i piccoli colpiti da questa patologia si contano sulle dita di una mano, mentre a livello globale la sua incidenza è stimata in 2-3 casi ogni milione di neonati. 🔗Leggi su Lanazione.it