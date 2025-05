il ministro urso venerdì sarà alla beko

Venerdì, il ministro Adolfo Urso visiterà lo stabilimento Beko di Comunanza, un mese dopo l'accordo decisivo raggiunto a Roma per salvaguardare posti di lavoro e garantire la continuità della produzione. Questa visita segna un passo importante verso la stabilità della fabbrica e il sostegno all'industria del Made in Italy.

A un mese dall'accordo sottoscritto a Roma, al ministero delle imprese e del Made in Italy, che ha permesso di salvare tanti posti di lavoro e scongiurare definitivamente la chiusura dello stabilimento Beko di Comunanza, il ministro Adolfo Urso farà visita proprio alla fabbrica di Villa Pera. L'incontro è in programma per il 15 maggio e, ad accompagnare il membro del Governo, ci sarà anche il governatore Francesco Acquaroli. Urso effettuerà un tour all'interno dello stabilimento, per poi scambiare qualche parere sia con il sindaco comunanzese Domenico Sacconi che con alcuni rappresentanti dei lavoratori. Per quanto riguarda la fabbrica di Comunanza, dopo la firma dell'accordo al Mimit, si è passati dalla prospettiva di chiusura totale ad un taglio di 80 dipendenti su 330, con uscite volontarie e incentivate fino al 2027.