Il ministro Lollobrigida | Stop ai pirati del cibo Il voto nelle Marche? Vince Acquaroli

Ancona, 13 maggio 2025 – ministro Francesco Lollobrigida, per due giorni sarà in visita nelleMarche, una terra di eccellenze agroalimentari e vitivinicole. È un patrimonio da difendere da fenomeni pericolosi come l'agropirateria e anche da imitazioni più o meno lecite."Condivido. Le Marche sono una regione straordinaria e già il nome, al plurale, restituisce il senso delle differenze tra territori, che rappresentano un grande valore aggiunto. Qui c'è una cultura alimentare particolarmente ricca di prodotti, che negli ultimi anni si sono straordinariamente affermati sui mercati. La Regione ha assecondato questa vocazione attraverso la partecipazione a grandi eventi internazionali e la promozione legata a grandi campioni dello sport, da Mancini a Tamberi. Ricordo con piacere la missione a Parigi nell'ambito della candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco.