il ministro dell ambiente celebra sasso fratino

Il ministro dell'Ambiente ha celebrato Sasso Fratino, simbolo di tutela ambientale, in occasione dei 40 anni dal conferimento del prestigioso 'Diploma delle Aree Protette'. La cerimonia, tenutasi giovedì a Camaldoli, ha celebrato otto lustri di impegno nella salvaguardia delle aree naturali, sottolineando l'importanza della conservazione del patrimonio ecologico.

SassoFratino incornicia e illustra otto lustri al vertice delle aree naturali protette. Giovedì, a Camaldoli, si è tenuta una cerimonia speciale, per celebrare i 40 anni dal conferimento del prestigioso 'Diploma delle Aree Protette', assegnato nel 1985 dal Consiglio d'Europa a SassoFratino (dal 2017 anche Patrimonio Unesco), prima Riserva Naturale Integrale costituita in Italia (1959).Presenti il ministrodell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, l'assessora regionale ai Parchi e Forestazione Gessica Allegni, il consigliere regionale Daniele Valbonesi, la sindaca di S.Sofia Ilaria Marianini, il sindaco di Poppi Federico Lorenzoni. "Come sindaco del Comune che ospita oltre il 72% del territorio di questa Riserva unica – ha sottolineato il sindaco di Bagno di Romagna, Enrico Spighi, intervenuto al convegno – sento il dovere e l'orgoglio di ricordare quanto questa scelta, profondamente visionaria negli anni '50, sia stata possibile grazie alla lungimiranza di uomini come Fabio Clauser e Mario Pavan.

