Il migliore cannolo siciliano è solo questo la trovate in questo minuscolo paesino | file chilometriche già dall’autostrada per provarlo

Nel cuore della Sicilia, in un paesino remoto, si cela il segreto del miglior cannolo siciliano. Un dolce che unisce storia e tradizione, celebrato da Cicerone come “tubus farinarius dulcissimo”, rappresenta l'essenza dell'isola. Scopriamo insieme le origini di questo delizioso simbolo, che attira visitatori da lontano con le sue file chilometriche.

Il cannolosiciliano è il dolce simbolo dell’Isola tra mito, storia e artigianato. Come nasce e perché si chiama così.“Tubus farinarius dulcissimo edulio ex lacte fartus”. Così, secondo la leggenda, Cicerone definì quello che oggi conosciamo come cannolosiciliano. L’idea del dolce, già antica in epoca romana, si è evoluta nei secoli partendo da una semplice cialda tubolare riempita di crema dolce. La forma originaria fu modellata grazie all’uso di canne di fiume, da cui il nome “cannolo”, mentre la ricotta veniva trasportata in fasci di canne, le cosiddette “fascedde”. Una tradizione che ancora oggi resiste, soprattutto durante le sagre locali, sfidando i divieti igienici imposti dall’Unione Europea.L’invenzione del cannolo moderno si colloca nell’harem saraceno di Qalc’at al-Nissa, l’attuale Caltanissetta. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Il migliore cannolo siciliano è solo questo, la trovate in questo minuscolo paesino: file chilometriche già dall’autostrada per provarlo

