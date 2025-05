Il Mezzogiorno in Europa | ad Avellino la seconda tappa del Cantiere Democratico

Il Mezzogiorno d'Europa si riunisce ad Avellino per la seconda tappa del "Cantiere Democratico". L'evento, organizzato dal Partito Democratico e dal gruppo S&D al Parlamento Europeo, avrà luogo venerdì 16 maggio 2025 alle 17:30 presso lo Spazio Arena, in Via Santissima Trinità 93. Un'importante occasione di confronto e partecipazione per costruire un futuro migliore.

Avellino – Venerdì 16 maggio 2025, alle ore 17:30, si terrà presso lo Spazio Arena di Via Santissima Trinità 93, la secondatappa del “CantiereDemocratico”, iniziativa promossa dal Partito Democratico (Circolo “Aldo Moro” di Avellino) in collaborazione con il gruppo S&D al Parlamento Europeo. 🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - “Il Mezzogiorno in Europa”: ad Avellino la seconda tappa del Cantiere Democratico

Le notizie più recenti da fonti esterne

Educare alla politica nel mezzogiorno di oggi: focus ad Avellino - Avellino. Educare alla politica nel mezzogiorno di oggi. Quarto incontro "Dialogo sulla cultura: militanza e silenzi". Focus ad Avellino mercoledì ... al corso Europa. Partecipano Franco Festa ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alex Rider, annunciata la seconda stagione

L?annuncio arriva alla vigilia del debutto della prima stagione della serie in Italia, Stati Uniti, Canada e America Latina.