Il mercato unico europeo rappresenta un'opportunità imperdibile per le imprese, favorendo la competitività e l'innovazione. Enrico Letta sottolinea che i singoli Stati non possono competere da soli con giganti come Stati Uniti, Cina e India. Tuttavia, Mazzoleni evidenzia le sfide interne, paragonando l'UE a un condominio litigioso, ma necessario per affrontare le sfide globali.

CONSIGLIO CAMERALE. Enrico Letta: i singoli Stati, da soli, sarebbero dei nani di fronte a Stati Uniti, Cina e India. Mazzoleni: tante sfide, l’Ue sembra un condominio litigioso. 🔗Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Il mercato unico europeo è un vantaggio per le imprese»

