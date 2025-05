Il mercato dell’AI in Italia vale 760 milioni di euro e gli investimenti sono in crescita

Il mercato dell'intelligenza artificiale in Italia ha raggiunto un valore di 760 milioni di euro, con investimenti in costante crescita. Questa tecnologia rappresenta una vera rivoluzione, trasformando la produzione, i modelli di business e le dinamiche organizzative. Secondo il Rapporto AI di 4.Manager, l'innovazione continua a incidere profondamente su diversi settori strategici.

L’intelligenza artificiale costituisce una delle innovazioni più trasformative del nostro tempo e la sua diffusione sta ridisegnando le modalità di produzione, i modelli di business e le dinamiche organizzative di individui e organizzazioni. Secondo il Rapporto AI di 4.Manager, associazione. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Il mercato dell’AI in Italia vale 760 milioni di euro e gli investimenti sono in crescita

Su questo argomento da altre fonti

Vola la pet economy: in Italia vale circa 3,5 miliardi. Economia a prova di recessione - È il cibo per gatti e cani a guidare il mercato. In aumento anche il business legati a pesci, conigli e piccoli roditori. La ‘dieta degli avanzi’ è un ricordo: ecco la fotografia del report Assalco-Zo ... 🔗msn.com

Congressi a Torino, caccia a una fetta di un mercato che vale più di 10 miliardi di euro: «Vale il 25 % del turismo» - Odontoiatri, endocrinologi e avvocati. La città punta sul turismo congressuale e a ospitare i grandi convegni dei professionisti ... 🔗torino.corriere.it

Il mercato dell’usato in Italia vale 27 miliardi di euro: vince l’abbigliamento comprato online - Il mercato dell’usato, soprattutto se si parla di abbigliamento, in Italia non è più un fenomeno di nicchia: nel 2024 la second hand economy nel suo complesso (non solo abbigliamentoi ha ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ai “Cappuccini” a Massa 5 giorni di mostra dell’IIS “Meucci” su “Passato, presente futuro, la città come contesto educante tra insegnamento riflessivo ed impegno civico”

“Passato, presente futuro, la città come contesto educante tra insegnamento riflessivo ed impegno civico.