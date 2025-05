Il mercatino dei ragazzi Tante donazioni per Calcit

Circa 100 bambini presenti e 7813 euro raccolti. È il bilancio del mercatino dei ragazzi organizzato domenica scorsa nel cuore del centro storico di Cortona. "Ancora una volta il Calcit Valdichiana ed i suoi tanti collaboratori sono riusciti nell' intento di portare una ventata di festa ed allegria nel nostro comune con lo scopo di destinare i fondi raccolti per il bene comune del nostro territorio", commenta soddisfatto il presidente dell'associazione Massimiliano Cancellieri. Oltre ai bambini ha preso parte alla giornata di raccolta fondi anche il gruppo dei cacciatori "Club Amici Della Doppietta a cani esterni", che ha collaborato con uno stand di prelibatezze. "Siamo stati felici di vedere anche tanti turisti che hanno girato e acquistato tra i banchi - afferma Cancellieri - desiderosi di portare il proprio contributo alle iniziative".

