Il Material 3 Expressive su Android 16 e Wear OS 6 è realtà al The Android Show

Il Material 3 Expressive debutta ufficialmente al The Android Show, mostrando la sua funzionalità su Android 16 e Wear OS 6. Scopri come questa nuova interfaccia arricchisce l'esperienza utente su smartphone e smartwatch, portando freschezza e innovazione nel panorama Android. Non perdere i dettagli di questo entusiasmante lancio!

