Il marito di Chamila uccisa dal collega | Perché De Maria era libero? Fate più attenzione quando date la libertà a chi ha commesso un omicidio volontario

Chamila, 50enne italo-srilankese, è stata tragicamente uccisa dal collega De Maria, recentemente scarcerato nonostante un omicidio volontario. Il marito, straziato dal dolore, racconta come la moglie gli ribadisse il suo amore. «Ora ho perso tutto», afferma, sottolineando l’importanza di riflettere sulla libertà concessa a chi ha commesso reati così gravi.

La 50enne italo-srilankese è stata trovata morta al Parco Nord. Le parole del marito: «Mia moglie mi ripeteva che non mi avrebbe mai lasciato. Ora non si può restituire nulla, ho perso tutto, la mia vita»

Cosa riportano altre fonti

