Il marito di Chamila la barista uccisa da Emanuele De Maria | Vorrei solo dirle che l’amo Un relazione con lui? Non me ne sono accorto

Milano – "La mia preoccupazione, che condivido con tutti, giustizia italiana compresa, è questa: fate più attenzione quando date la libertà a chi ha commesso un omicidio volontario." Così si esprime Himanshu, marito di Chamila, la barista uccisa da Emanuele De Maria, rivelando un intimo conflitto: "Io amo lui, ma non me ne sono reso conto."

Milano – "La mia preoccupazione, che condivido con tutti, giustizia italiana compresa, è questa: fate più attenzione quando date la libertà a chi ha commesso un omicidio volontario". Parla così, in una intervista al Corriere della Sera, Himanshu, il marito della 50enne italo-srilankese Arachchilage Dona Chamila Wijesuriya trovata morta al Parco Nord di Milano probabilmente per mano di Emanuele De Maria, il detenuto 35enne che dopo aver accoltellato un uomo si è suicidato lanciandosi dalle terrazze del Duomo. De Maria aveva conosciuto la donna all'hotel Berna, in zona stazione Centrale, dove entrambi lavoravano. lui godeva del permesso di lavoro all'esterno.Dalle prime indagini, alla base del femminicidio ci sarebbe la volontà di Chamila di interrompere la frequentazione con De Maria, come le aveva suggerito anche il collega accoltellato. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il marito di Chamila, la barista uccisa da Emanuele De Maria: “Vorrei solo dirle che l’amo. Un relazione con lui? Non me ne sono accorto”

