Il maggio dei libri alla Biblioteca Giacomo Longo | esposizione iconografico-bibliografica e convegno

In occasione de "Il maggio dei libri 2025", la Biblioteca Giacomo Longo ospita venerdì 16 maggio alle 17:30 un'esposizione iconografico-bibliografica intitolata "Messina e il Suo Eroe: il Comandante Todaro". L'evento, promosso dal Cepell, celebra il valoroso capitano di Corvetta, offrendo uno sguardo sulle sue imprese e sul significato della sua figura storica.

