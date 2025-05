Il Made in Italy a Osaka per l’Expo 2025

Il Made in Italy si prepara a brillare all'Expo 2025 di Osaka, con un padiglione dedicato che celebra l'eccellenza italiana. Saranno organizzate numerose attività per promuovere opportunità economiche e commerciali. L'economista Gianni Lepre offre un’analisi su come questa esposizione possa favorire il successo del nostro paese all'estero.

NAPOLI (ITALPRESS) – L'Italia si presenta all'Expo2025 di Osaka con un padiglione che valorizza il Made in Italy e con molte attività per favorire opportunità economiche. Il punto dell'economista Gianni Lepre.

Aepi: 8 eccellenze made in Italy all’Expo di Osaka - Roma, 13 mag. (askanews) – Presentata questa mattina nello Spazio Impresa della Confederazione Aepi, a Roma, la delegazione che volerà con il presidente Mino Dinoi all’Expo di Osaka. Otto le aziende e ... 🔗askanews.it

Expo Osaka, un mese di Padiglione Italia: arte, industria e territori - Contratti firmati, investimenti avviati e 18 Regioni coinvolte: il primo bilancio A un mese dall’apertura dell’Expo 2025 di Osaka, il Padiglione Italia presenta un bilancio fitto di attività e risulta ... 🔗adnkronos.com

Expo 2025 Osaka: MICA project stars at Italy Pavilion with events, workshops - The Italy Pavilion at Expo 2025 Osaka has hosted a number of events as part of the Make Italian Culture Alive (MICA) project coordinated by Venice's Cà Foscari University, in partnership with the Univ ... 🔗ansa.it

