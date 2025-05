Il liceo Moro si trasforma | una città letteraria da scoprire

Il Liceo Aldo Moro si trasforma in una vibrante città letteraria, pronta a coinvolgere e ispirare. Con la settima edizione della Città del Lettore, in programma oggi e domani, studenti e studentesse di diverse scuole superiori, tra cui i licei Matilde di Canossa di Reggio e Bertolucci di Parma, si uniranno per un’esperienza culturale unica.

La città del Lettore sta tornando a popolare il liceo Aldo Moro. Edizione numero 7 – in programma oggi e domani - che già promette risultati record, coinvolgendo quest’anno anche studenti e studentesse provenienti da altre scuole superiori: i licei Matilde di Canossa di Reggio e Bertolucci di Parma. Nelle serate di oggi e domani la scuola prenderà vita grazie alla collaborazione e al confronto di studenti e insegnanti e si trasformerà in una cittàletteraria da scoprire. Non mancano inoltre proposte musicali e teatrali. Sono infatti trentaquattro le attività che quest’anno danno vita alla città del Lettore, ognuna con autori, autrici, libri, poetesse e poeti dai quali prendere ispirazione, ai quali gli studenti possono partecipare attivamente.Tra le iniziative, "La scuola di cucito Penelope", "Orienteering: a caccia di libri" e "La non violenza dei fiori". 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il liceo Moro si trasforma: una città letteraria da scoprire

