Il Lazio Destinazione blu con oltre 200 km di itinerario tra terra mare e fiume

Il Lazio si svela come una destinazione blu, offrendo oltre 200 km di itinerari che intrecciano terra, mare e fiume. Il 13 maggio 2025, durante il workshop “Agenda Blue Route: gli itinerari dei borghi marinari”, si è evidenziato l'impegno per la Blue Economy, coinvolgendo numerosi partecipanti presso lo Stage Opificio 41, nell'ambito della Rome Start Up Week.

Roma, 13 maggio 2025 – Grande partecipazione e interesse per il workshop “Agenda Blue Route: gli itinerari dei borghi marinari – Premio Innovazione per la Blue Economy”, svoltosi presso lo Stage Opificio 41, nel cuore della Rome Start Up Week. L’iniziativa, promossa dalla Rete d’Impresa “I Borghi Marinari di Roma” con il sostegno della Regione Lazio, ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra istituzioni, amministrazioni locali, imprese e reti territoriali, tutte impegnate nella valorizzazione della “Destinazione Blu” attraverso progetti concreti di sviluppo sostenibile, innovazione tecnologica e turismo esperienziale ed accessibile.Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali dell’Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, On. Roberta Angelilli, e della Responsabile del Turismo Assessorato al Turismo regionale, Ilenia Cardogna. 🔗Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Lazio, Earth Day 2025: i volontari di 'Plastic Free' rimuovono oltre 7mila chili di rifiuti - Un'onda blu di oltre 10mila volontari ha attraversato l'Italia in ... all'ambiente grazie alla partecipazione attiva di 10.261 volontari. Anche il Lazio è stato protagonista: rimossi 7.366 kg di ...

