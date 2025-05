Il lavoro che non c’è e i giovani che emigrano | Maurizio Landini incontra gli studenti

Il 21 maggio, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, incontrerà studenti e lavoratori al teatro Pirandello di Agrigento. L'evento, organizzato dalla Cgil territoriale, offrirà un'importante opportunità di discussione sui temi del lavoro, l'emigrazione giovanile e le sfide che i giovani affrontano in cerca di opportunità nella nostra società.

