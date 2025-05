‘Il lato buono dei social’ | Francesco Emilio Borrelli al De’ Liguori

Il evento "Il lato buono dei social" tenutosi all'Istituto De’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti ha illustrato come i social media possano amplificare impegni civici e condividere esempi virtuosi. Francesco Emilio Borrelli ha guidato una riflessione sull'importanza di utilizzare queste piattaforme per promuovere valori positivi e coinvolgere le nuove generazioni.

Tempo di lettura: 4 minutiUn esempio di come lo strumento social possa dare amplificazione all’impegno civico facendosi cassa di risonanza di esempi virtuosi.Nella mattinata di ieri gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore De’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti, riferimento guidato dalla Dirigente Maria Rosaria Icolaro, hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il deputato di “Alleanza Verdi e Sinistra” FrancescoEmilioBorrelli, già consigliere regionale, noto per la sua attività di denuncia del malaffare e del crimine che si spiega essenzialmente attraverso, appunto, il puntuale uso dello strumento social. A promuovere il momento è stata l’Agenzia di Comunicazione e Marketing strategico “Arcadia” con il suo spin doctor e fondatore Domenico Giordano. “Il latobuono dei social”, per la precisione, il tema della giornata. 🔗Leggi su Anteprima24.it