Il latino è vivo e in salute | 55 studenti del Foscarini ottengono la certificazione linguistica

Il latino continua a prosperare: il 6 maggio, 55 studenti del Foscarini hanno conseguito la certificazione linguistica Probat. Queste prove attestano le competenze in latino, dimostrando che questa lingua classica, come le altre, mantiene il suo valore e la sua vitalità nel panorama educativo attuale. Una testimonianza del successo degli indirizzi classico e linguistico.

