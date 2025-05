Il guru delle diete Panzironi condannato a due anni e otto mesi Ha svolto esercizio abusivo della professione medica

Adriano Panzironi, noto guru delle diete e ideatore del metodo Life 120, è stato condannato dal tribunale monocratico di Roma a due anni e otto mesi di reclusione. L'accusa riguarda l'esercizio abusivo della professione medica, sollevando interrogativi sull'affidabilità delle sue pratiche e sulla sicurezza delle sue diete promosse attraverso il suo canale TV.

Il tribunale monocratico di Roma ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione Adriano Panzironi, conosciuto come esperto di diete, in particolare di quella da lui ideata Life 120, con tanto di programmi sul suo canale tv personale. L’accusa è quella di esercizioabusivodellaprofessionemedica. Il giudice ha, inoltre, inflitto 1 anno e 4 mesi al fratello di Panzironi, Roberto, accusato di concorso nel reato. Accolte, quindi, le richieste delle Procura di Capitale.Panzironi e i suoi integratori con «potenziale nocività»Panzironi ha esercitato «abusivamente la professionemedica nei confronti di una numerosa platea di ascoltatori» di una trasmissione televisiva. E «somministrava, anche in forma personalizzata, a seguito di successivi contatti intrapresi attraverso operatori di call center e di interlocuzioni con singoli utenti tramite Facebook, particolareggiate indicazioni sul regime alimentare e programmi e metodi di nutrizione, scientificamente qualificabili in termini di dieta, prescrivendo l’assunzione di integratori alimentari da lui stesso commercializzati online». 🔗Leggi su Open.online