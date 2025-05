Il grande caos del referendum Da Calenda a Schlein a Bonelli opposizioni in ordine sparso

Il referendum dell'8 e 9 giugno mette in luce il caos tra le opposizioni, con figure come Calenda, Schlein e Bonelli che sembrano seguire rotte divergenti. L’auspicio di unità di Schlein cozza con una realtà frammentata, mentre il campo largo si prepara a navigare tra ambizioni personali e strategie politiche disparate. Un quadro complesso e incerto si delinea all'orizzonte.

«Tutti coloro che stanno a prua vadano a poppa, e quelli a poppa vadano a prua»: insomma, ognuno faccia come gli pare. Altro che testardamente unitari, come vorrebbe Elly Schlein: il campo largo, alla scadenza referendaria dell'8 e 9 giugno, si presenta in ordinesparso. Nonostante il Nazareno e la Cgil stiano tentando di trasformarla nella madre di tutte le battaglie - quella che dovrebbe lanciare l'inseguimento a Giorgia Meloni - la situazione, a guardarla da vicino, è tutta un'altra storia. Il Pd, che ha aderito alla raccolta firme di Corso Italia per abrogare una legge che aveva entusiasticamente approvato dieci anni fa, è oggi spaccato esattamente a metà. Da una parte ci sono il Nazareno, i fedelissimi della segreteria ed i pentiti per definizione - quelli che nel 2015 festeggiavano l'approvazione del Jobs Act e oggi ne prendono le distanze. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Il grande caos del referendum. Da Calenda a Schlein a Bonelli, opposizioni in ordine sparso

