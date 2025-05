Il gol più bello di Messi diventa un quadro | asta di beneficenza da Christie’s con l’incognita A I

Il gol più bello di Messi si trasforma in un'opera d'arte in occasione di un'asta di beneficenza organizzata da Christie’s. Il capolavoro, immortalato su tela, sarà battuto l'11 giugno, con il ricavato destinato a cause nobili. Un'opportunità unica per unire la passione per il calcio all'arte e alla solidarietà.

La rete più bella realizzata dal campione argentino diventerà un quadro che verrà messo all’asta l’11 giugno a scopo benefico 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il gol più bello di Messi diventa un quadro: asta di beneficenza da Christie’s (con l’incognita A.I.)

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il Natale è più bello con Trust

Vi segnalo una selezione di idee regalo per Natale di Trust, azienda specializzata in accessori per il lifestyle digitale.