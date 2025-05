Il giudice sportivo stanga la Reggina la finale playoff a porte chiuse

Il Giudice Sportivo ha inflitto una dura sanzione alla Reggina, imponendo un’ammenda di 3000 euro e la disputa della finale playoff di Serie D contro la Scafatese a porte chiuse. Il provvedimento, motivato da comportamenti inadeguati da parte dei tifosi, colpisce duramente il club amaranto, costringendolo a giocare senza il supporto del proprio pubblico.

Regginastangata dal giudicesportivo, che ha inflitto al club amaranto un’ammenda di 3000 euro e, soprattutto, l’obbligo di disputare a portechiuse la finaleplayoff di serie D contro la Scafatese, in programma domenica al Granillo.Il severo provvedimento è stato motivato dal comportamento. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Il giudice sportivo stanga la Reggina, la finale playoff a porte chiuse

Cosa riportano altre fonti

