Il Giro d' Italia torna in Puglia tra sport e promozione turistica

Il Giro d'Italia torna in Puglia, portando con sé non solo la passione per il ciclismo, ma anche un'importante promozione turistica. Dopo 22 anni, Lecce e altre splendide località pugliesi si preparano ad accogliere la carovana rosa, offrendo un'opportunità unica di valorizzazione del territorio attraverso due imperdibili tappe.

Il Giro d'Italiatorna in Puglia e il tacco d'Italia si tinge di rosa. Dopo 22 anni, la carovana ciclistica più famosa del Paese attraversa nuovamente Lecce e coinvolge l'intero territorio regionale con due tappe consecutive: Alberobello–Lecce oggi, Ceglie Messapica–Matera domani. Un ritorno atteso, che unisce sport e promozioneturistica. Percorso delle tappe La quarta tappa, partita da Alberobello alle 13:05, toccherà Putignano (GPM), Polignano a Mare (traguardo volante), Ostuni (Red Bull km), San Pancrazio Salentino e si è conclusa con un doppio circuito cittadino a Lecce.

Il Giro d’Italia torna in Puglia, tra sport e promozione turistica - AGI - Il Giro d’Italia torna in Puglia e il tacco d’Italia si tinge di rosa. Dopo 22 anni, la carovana ciclistica più famosa del Paese attraversa nuovamente Lecce e coinvolge l’intero territorio regio ... 🔗msn.com

Giro d’Italia, il pubblico torna protagonista: a Lecce Munoz sfiora l’impresa, Pedersen a terra - L'entusiasmo del pubblico pugliese saluta il compleanno numero 116 del Giro. Applausi per i 133 chilometri di fuga di Munoz ma la volata di Lecce sorride al giovane olandese, che batte la maglia rosa ... 🔗msn.com

Giro d'Italia: Mikel Landa torna in Spagna per iniziare recupero - Dopo l'incidente nella tappa inaugurale del Giro d'Italia di venerdi, Mikel Landa e tornato a casa, dove puo iniziare il suo recupero. Lo rende noto ... 🔗sportmediaset.mediaset.it

Giro d'Italia 2025, Pedersen torna in maglia rosa: la classifica generale dopo tre tappe

Mads Pedersen conquista la terza tappa del Giro d’Italia 2025 con una volata perfetta a Valona, che gli vale anche il ritorno in maglia rosa.