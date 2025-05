Il Giro d' Italia in Puglia con la tappa da Alberobello a Lecce | Partecipazione straordinaria

La quarta tappa del Giro d'Italia ha visto protagonisti i ciclisti partire da Alberobello e dirigersi verso Lecce, attraversando paesaggi incantevoli della Puglia. Con la partecipazione straordinaria di ciclisti di fama, il percorso ha regalato emozioni e colpi di scena, culminando con la vittoria dell'olandese Van Uden (Picnic), alla sua prima affermazione nella corsa.

Questa mattina il Giro d'Italia è arrivato in Italia dopo la partenza in Albania. I ciclisti della Corsa Rosa sono partiti da Alberobello per arrivare a Lecce percorrendo la quarta tappa, denominata Pietramadre.Al termine della tappa si è imposto l'olandese Van Uden (Picnic), alla sua prima.

