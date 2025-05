Il Giro d' Italia da Alberobello a Lecce | Momento di coinvolgimento importantissimo

Il Giro d'Italia ha entusiasmato i fan con la sua quarta tappa, partendo da Alberobello e giungendo a Lecce. Questa mattina, dopo il via dall'Albania, i ciclisti hanno affrontato il percorso intitolato Pietramadre. L'olandese Van Uden (Picnic) si è imposto al termine della tappa, celebrando la sua prima vittoria in questa edizione.

Questa mattina il Giro d'Italia è arrivato in Italia dopo la partenza in Albania. I ciclisti della Corsa Rosa sono partiti da Alberobello per arrivare a Lecce percorrendo la quarta tappa, denominata Pietramadre.Al termine della tappa si è imposto l'olandese Van Uden (Picnic), alla sua prima. 🔗Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Il Giro d'Italia da Alberobello a Lecce: "Momento di coinvolgimento importantissimo"

Approfondimenti da altre fonti

Giro d'Italia tappa 4 diretta live Alberobello-Lecce: nuova caduta con Munoz e Ciccone, sospetta frattura Zukowsky - Giro d'Italia, 4° tappa Alberobello-Lecce: la Corsa Rosa arriva in Italia dopo l'Albania e riparte dalla punta dello stivale, la Puglia ... 🔗sport.virgilio.it

Ciclismo, Giro d’Italia 2025: a Van Uden la 4ª tappa Alberobello-Lecce. Pedersen resta in rosa - L'olandese Casper Van Uden, dellaPicnic Postnl, ha vinto in volata la quarta tappa del Giro d'Italia, Alberobello-Lecce di 189 km. Ha preceduto il connazionale Olav Koji. Il danese Mads Pedersen ha co ... 🔗msn.com

Giro d'Italia 2025, Van Uden vince la 4a tappa e Pedersen resta in maglia rosa - L’olandese della Picnic Postnl ha vinto in volata la quarta tappa dell'edizione numero 108 del Giro. Dopo un percorso di 189 km e con un dislivello di 800 metri, ha trionfato davanti al connazionale O ... 🔗tg24.sky.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Lucca Comics & Games omaggia il giro d'Italia

Lucca si tinge di rosa con la 5° Tappa del Giro d’Italia 2024, che arriverà a Lucca mercoledì 8 maggio 2024, dopo 39 anni di assenza.