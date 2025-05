Il Giro di Sicilia ha fatto tappa a Monreale auto storiche in piazzale Torres

Il Giro di Sicilia ha fatto tappa a Monreale, nel piazzale Torres, dove storiche auto sono rimaste in silenziosa attesa. Gli automobilisti, nel pomeriggio, si sono poi diretti a piedi verso la città, fermandosi in raccoglimento in un luogo significativo, ricordando il tragico episodio che ha segnato la memoria collettiva.

