Il Gianni Schicchi di Puccini incanta Oroarezzo al Teatro Petrarca tra musica gioielli e grande tradizione operistica

Il Gianni Schicchi di Puccini ha incantato il pubblico di Arezzo al Teatro Petrarca, unendo la magia della musica con l'eleganza di Oroarezzo. Il 12 maggio 2025, l'opera comica ha regalato una serata unica, rivelando la grande tradizione operistica in un contesto straordinario. Un evento da ricordare per appassionati e neofiti.

Arezzo, 13 maggio 2025 – Si è tenuta ieri lunedì 12 maggio al TeatroPetrarca di Arezzo con grande affluenza di pubblico la rappresentazione di GianniSchicchi, opera comica in atto unico di Giacomo Puccini, in occasione di Oroarezzo – International Jewelry Exhibition. Una serata speciale che ha saputo fondere la potenza del melodramma italiano con l’eleganza e la creatività dell’arte orafa nazionale. Tra i presenti un gran parterre di ospiti tra cui il vicesindaco di Arezzo Lucia Tanti, Matteo Farsura, direttore delle fiere orafe di Italian Exhibition Group e a Egidio Chini, vicepresidente di Federorafi Confindustria. E ancora: Alessandra Pastorelli, della Direzione generale per la Promozione del Sistema Paese del MAECI; Gian Luca Rosai, vicedirettore Confcommercio Firenze-Arezzo; Massimo Guasconi, presidente della Camera di Comemrcio di Arezzo-Siena; Dario Bonauguri, vicepresidente Federorafi Confindustria; il consigliere della Provincia di Arezzo Simon Pietro Palazzo. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il “Gianni Schicchi” di Puccini incanta Oroarezzo al Teatro Petrarca, tra musica, gioielli e grande tradizione operistica

