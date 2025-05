Il gas parte in leggero ribasso -1% a 35 euro al Megawattora

Il mercato del gas registra un lieve ribasso, con il prezzo che si attesta a 35 euro al megawattora. A Amsterdam, punto di riferimento per l'Europa, il future sul metano con consegna a giugno ha aperto con una flessione dell'1%, riflettendo le dinamiche attuali del settore energetico.

Prezzo del gas in lieve calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'europa: il future sul metano con consegna a giugno ha aperto in ribasso dell'1% a 35 euro al Megawattora. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il gas parte in leggero ribasso (-1%) a 35 euro al Megawattora

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il gas parte in leggero ribasso (-1%) a 35 euro al Megawattora - MILANO, 13 MAG – Prezzo del gas in lieve calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l’Europa: il future sul metano con consegna a giugno ha aperto in ribasso dell’1% a 35 euro al Megawattora. 🔗lasicilia.it

Bolletta del gas ad aprile più leggera per i vulnerabili - Bolletta del gas più leggera ad aprile per i clienti vulnerabili e portafoglio dei consumatori un pò più pieno anche per il nuovo calo dei prezzi del ... 🔗msn.com

Prezzo del gas in calo dell'8,1% ad aprile, ecco come risparmiare sulla bolletta - Bolletta del gas in calo per i clienti vulnerabili in servizio tutelato. L’Autorità per l’energia (Arera), ha registrato ad aprile un ribasso dell’8,1% dei prezzi del gas rispetto a marzo 2025. Infatt ... 🔗informazione.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

MSI Black Weeks: fino a 600 euro di sconto su selezione laptop

In occasione delle MSI Black Weeks (dal 16 al 30 Novembre 2020) sono molteplici e allettanti le possibilit? di far proprio uno dei tanti laptop MSI disponibili in quantit? limitata e con sconti fino a 600 euro.