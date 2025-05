Il gas parte in leggero ribasso -1% a 35 euro al Megawattora

Il mercato del gas europeo registra una leggera flessione, con il prezzo del metano a Amsterdam che apre a 35 euro al megawattora, in calo dell'1%. Questa dinamica potrebbe riflettere le attuali tendenze della domanda e dell'offerta nel settore energetico, influenzando così le previsioni per i prossimi mesi.

Prezzo del gas in lieve calo sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'europa: il future sul metano con consegna a giugno ha aperto in ribasso dell'1% a 35 euro al Megawattora.

