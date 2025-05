Il futuro è dei pazzi ti faccio saltare | uomo minaccia il giudice del tribunale di Torino che lo condanna per stalking

Un episodio inquietante ha scosso il tribunale di Torino, dove un 46enne, sul punto di ricevere la sentenza per stalking, ha minacciato il giudice con parole assolutamente inaccettabili. "Il futuro è dei pazzi", ha esclamato, promettendo atti di violenza e distruzione. Un chiaro segno di una realtà che continua a destare preoccupazioni nel campo della sicurezza pubblica.

“Voi non capite un caz*o: il futuro è dei pazzi. Vi facciosaltare in aria, metto una bomba nucleare”. Mancano pochi istanti alla lettura della sentenza e un 46enne, accusato di stalking, rivolge queste parole a un giudice del tribunale di Torino. Succede oggi, martedì 13 maggio 2025.L’uomo. 🔗Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - “Il futuro è dei pazzi, ti faccio saltare”: uomo minaccia il giudice del tribunale di Torino, che lo condanna per stalking

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Stalker ai giudici, 'il futuro è dei pazzi, vi faccio saltare' - Io vi faccio saltare, metto una bomba nucleare". Sono state di questo tenore le frasi che più volte un 46enne ha rivolto ai presenti nell'aula della Corte di Appello di Torino dove era in corso il ... 🔗ansa.it

“Il futuro è dei pazzi, ti faccio saltare”: uomo minaccia il giudice del tribunale di Torino, che lo condanna per stalking - “Voi non capite un caz*o: il futuro è dei pazzi. Vi faccio saltare in aria, metto una bomba nucleare”. Mancano pochi istanti alla lettura della sentenza e un 46enne, accusato di stalking, rivolge ... 🔗torinotoday.it

Quando lo stalker minaccia anche i giudici: "'Il futuro è dei pazzi, vi faccio saltare con una bomba" - Processo surreale in Corte d’Appello: imputato per stalking contro due dottoresse, il 46enne scatena il caos in aula con frasi deliranti e intimidazioni. Il presidente lo allontana: "Non sei Dio" ... 🔗giornalelavoce.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Le invenzioni tecnologiche degli anni '80, quando pensavamo di essere nel futuro

Chi ha avuto la fortuna (o meno) di conoscere gli anni '80 sa quanto questo periodo sia stato così propizio al cambiamento tecnologico, sconvolgendo alcune nostre abitudini con oggetti innovativi considerati, all'epoca, futuristici.