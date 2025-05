Il futuro della Ue | In mezzo alla bufera Ora dovrà reagire

Nel cuore di una crisi senza precedenti, l'Unione Europea si trova a un bivio cruciale. Roma, 13 maggio 2025 – Con una storia di impegno e integrazione, l'Europa deve ora affrontare le sfide del presente e dell'immediato futuro. "Al centro della tempesta", il nuovo libro di Rai Eri, esplora questa fragilità e l'urgenza di una risposta forte e coesa.

Roma, 13 maggio 2025 – “L’Europa è abituata a immaginarsi al centro della storia”. Il punto è che, lentamente ma inesorabilmente, si è spostata ai margini, conquistando un altro centro molto meno comodo: siamo ’Al centro della tempesta’, come recita il titolo di un libro appena uscito per Rai Eri a firma di Donato Bendicenti, responsabile della sede Rai di Bruxelles.Bendicenti: guerre, dazi, spaccature. Siamo scivolati nel cuore dell’uragano. Com’è potuto succedere?“È stato un percorso lungo, figlio di una serie di problemi caratteristici della Ue”. Esempi concreti? “Il primo è troppo facile: la regola dell’unanimità. L’ex commissario Paolo Gentiloni usava una frase che mi sento di sposare: per riformare i trattati ci vuole l’unanimità, ma per avere l’unanimità bisogna prima riformare i trattati. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il futuro della Ue: “In mezzo alla bufera. Ora dovrà reagire”

