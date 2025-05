Il Frosinone batte il Sassuolo e si giocherà lo spareggio con la Salernitana | il regolamento dei playout

Il Frosinone conquista una vittoria fondamentale contro il Sassuolo, ma la salvezza passa ora attraverso uno spareggio contro la Salernitana. Entrambe le squadre, reduce da una stagione difficile, si preparano a una sfida decisiva per mantenere la categoria. L’attesa cresce per l’appuntamento del 19 maggio, dove il destino dei ciociari si deciderà sul campo.

