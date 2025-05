Il fortino al Dei Marmi e le vittorie contro le big

Il fortino dello Stadio dei Marmi ha rappresentato un vero e proprio rifugio per la Carrarese, permettendo alla squadra di conquistare vittorie importanti contro le grandi del campionato. Dopo un inizio difficile e il temporaneo trasferimento all'Arena Garibaldi di Pisa, i giallo-blu hanno trovato nella propria casa la solidità necessaria per raggiungere la salvezza.

Una salvezza costruita soprattutto in casa, dopo un inizio complicato. Ci voleva lo Stadio dei Marmi per dare sicurezza alla Carrarese, che peraltro aveva disputato le sue prime partite stagionali all'Arena Garibaldi di Pisa, non essendo il proprio impianto ancora a norma. Una salvezza che comunque rimarrà nella leggenda di questo club, che aveva iniziato con quasi tutti i pronostici a sfavore, tra i principali indiziati per la retrocessione in Serie C. Schiavi e Finotto, dove li abbiamo già incontrati? I migliori marcatori della Carrarese, nonché i primi a segno per i toscani in campionato. A togliersi per primo la soddisfazione è l’argentino, una rete inutile nella sconfitta di Cesena all'esordio. Poi sono entrati nel tabellino entrambi, nel 2-0 rifilato al Südtirol alla terza giornata, in una gara disputatasi a Pisa. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il fortino al "Dei Marmi" e le vittorie contro le big

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il ruggito del Dei Marmi per la salvezza: Carrarese-Modena è la partita della verità - Archiviata la trasferta di Reggio Emilia, la Carrarese non ha tempo per le recriminazioni. Il calendario offre subito l'opportunità di riscatto: domani pomeriggio, il fortino del Dei Marmi sarà teatro ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Forte dei Marmi : Il giovane Raoul muore mentre lavora a La Capannina

È crollato a terra in mezzo a centinaia di persone che, in quel momento, erano lì per divertirsi. La vita di Raoul Biagiotti, 20 anni, lucchese, è finita nel luogo dove faceva il cameriere: la nota discoteca La Capannina a Franceschi in Versilia, a Forte dei Marmi.