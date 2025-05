Il flop del Pnrr nel settore delle residenze per studenti a Bologna

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) prometteva una rivoluzione nel diritto allo studio universitario, ma il suo impatto sulle residenze per studenti a Bologna si è rivelato un flop. Nonostante l'ambizioso obiettivo di raddoppiare gli alloggi, la realtà ha svelato limiti e ritardi che compromettono l’accessibilità per gli studenti.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) avrebbe dovuto essere un'opportunità storica per il diritto allo studio universitario. Tra le missioni chiave c’è la numero 4, dedicata a "Istruzione e ricerca": tra gli obiettivi c’è quello di aumentare di più del doppio gli alloggi per studenti. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Il flop del Pnrr nel settore delle residenze per studenti a Bologna

