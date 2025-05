Il figlio di Vasco Rossi assolto finisce l’incubo per Davide L’accusa sulla fuga dopo l’incidente la reazione del padre alla sentenza

Davide Rossi, figlio del celebre cantante Vasco Rossi, è stato definitivamente assolto dalle accuse di lesioni personali stradali e omissione di soccorso. La sentenza della Corte di Cassazione segna la fine di un incubo per lui e la sua famiglia, mentre il padre esprime la sua gioia e supporto dopo questa importante vittoria legale.

È definitiva l’assoluzione di DavideRossi, figlio di Vasco, dalle accuse di lesioni personali stradali e omissione di soccorso. La Corte di Cassazione, ribadendo la decisione della Corte d’Appello di Roma, ha archiviato ogni procedimento a carico del 39enne riguardo all’incidente avvenuto il 16 settembre 2016. «Grazie alla magistratura giustizia è fatta», è la gioia di DavideRossi, che in primo grado era stato condannato a un anno e dieci mesi dal Tribunale monocratico. «Non ha mai fatto del male a nessuno. Io non ho mai avuto dubbi sulla sua sincerità. Evviva!!», gli ha fatto eco con un post sui social media il padreVascoRossi.Di che cosa era accusato DavideRossi«Siamo stati fiduciosi, la verità è venuta fuori: sono stato assolto», ha commentato il 39enne. «Mi sono tolto un grande peso, mi fa solo ancora male il ricordo di alcuni titoli di giornale che, approfittandosi del cognome, mi davano per colpevole ancora prima che i fatti venissero verificati». 🔗Leggi su Open.online

