Il Festival Sorrisi di Primavera a Povegliano Veronese

Dal 16 al 18 maggio, Povegliano Veronese ospita la quarta edizione del Festival Sorrisi di Primavera. Questo evento, ormai atteso, celebra la biodiversità e introduce, per la prima volta, un focus sull'inclusività. Gli eventi, ricchi e diversificati, sono co-organizzati dal Comune di Povegliano e mirano a coinvolgere tutta la comunità in un’esperienza unica.

Parte la quarta edizione del Festival Sorrisi di Primavera, appuntamento fisso ormai da qualche anno del comune di Povegliano dedicato alla biodiversità e - novità del 2025 - all'inclusività. Gli eventi si articoleranno in 3 giorni, dal 16 al 18 Maggio, e saranno co-organizzati dal Comune di.

