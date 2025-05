Il Festival di Cannes si apre con un musical diretto da una donna aspettando Tom Cruise

Il Festival di Cannes 78 si apre con un emozionante musical diretto da una donna, mentre l'attesa per Tom Cruise cresce. Thierry Frémaux, il delegato generale, evoca Tarantino sul futuro del cinema, sottolineando il valore del Festival come baluardo della settima arte in un'epoca dominata dalle piattaforme streaming.

Il delegato generale del Festival di Cannes 78, l'eterno Thierry Frémaux, cita Tarantino: «Tu sei ottimista (sul futuro del cinema, ndr) perché sei francese». Frémaux, che si dice abbonato a tutte le piattaforme, ma che con il suo Festival rappresenta l'ultimo baluardo della resistenza del cinema proiettato in sala, ovviamente è ottimista. Il Festival di Cannes 2025 si apre con un abbraccio: il manifesto è un'ode al cinema francese X Sarà per questo che ha deciso di aprire la competizione in musica (Partir un jour dell'esordiente Amélie Bonnin è una commedia musicale).

